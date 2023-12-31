Владимирскую область ожидают вторжение арктических воздушных масс, сильные снегопады и аномальные...

Владимирскую область ожидают вторжение арктических воздушных масс, сильные снегопады и аномальные морозы.Начало года ожидается аномально-холодным. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.В течение периода в средней полосе ЕТР ожидаются осадки (в некоторых районах - сильные), гололедные явления, местами метели при порывистом ветре.Начнет распространяться арктический воздух из районов Полярного Урала и акватории Карского моря.31 декабря – 2 января установится холодная погода с температурой воздуха на 3-8°, местами на 8-13° ниже средних климатических значений.Во Владимирской области 1 января прогнозируется резкое понижение температуры с -12° днём до -20° к 00:00.Вероятность снегопадов — 80%. Ветер — северо-западный, до 4 метров в секунду.Атмосферное давление в течение дня повысится с 741 до 752 мм ртутного столба.Фото: freepik.com