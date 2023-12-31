Во Владимирской области цена на куриные яйца в среднем выросла на 25%, а в розничной сети - на...

Во Владимирской области цена на куриные яйца в среднем выросла на 25%, а в розничной сети - на 43,4%26 декабря в прокуратуре Владимирской области было проведено заседание межведомственной рабочей группы, на котором обсуждались вопросы роста цен на социально значимые продукты питания, в том числе на куриные яйца. Отметим, что до сих пор это актуальная проблема для всех регионов России.На заседании, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, было отмечено, что у нас производителями куриных яиц являются: ЗАО «Александровская птицефабрика» (мощность свыше 52 млн яиц в год), АО «Объединение «Владзернопродукт» (свыше 640 млн яиц) и АО ПЗ «Илькино» (свыше 24 млн штук в год).Именно они полностью обеспечивают потребности населения Владимирской области в указанном продукте.Однако, анализ отпускной цены производителей показал, что средний рост за январь – октябрь 2023 года составил 25%.В пресс-службе региональной прокуратуры уточняют, что основной причиной повышения себестоимости продукции является необходимость закупки инкубационного яйца, префиксов, лекарственных препаратов и запасных частей к оборудованию (аналогов в России нет) у зарубежных производителей.«Также значительную роль сыграло удорожание горюче-смазочных материалов, а как следствие общей логистики, кормов и увеличение фонда заработной платы сотрудников. По результатам совместной с УФАС по области выборочной проверки обосновывающих удорожание цены материалов - нарушений в деятельности производителей, в том числе необоснованного повышения отпускных цен, не выявлено...» - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Был зафиксирован и другой любопытный факт. Темпы роста цены именно в розничной сети более высокие, за тот же период она выросла на 43,4%.Почему? Вопрос остается открытым. На территории Владимирской области центры принятия решений федеральных торговых сетей отсутствуют. А это значит, что решения об установлении розничных цен на данный вид продукции также у нас не принимаются. Уточняется, что региональных розничных сетей на территории Владимирской области нет.«В целях недопущения необоснованного повышения цен прокурорами хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную продажу продуктов питания, объявлено 32 предостережения, указанные меры приняты всеми территориальными прокурорами. Участники совещания обсудили проблемные вопросы, наметили конкретные мероприятия, направленные на их решение...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: unsplash.com