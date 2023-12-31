Аномальное похолодание придет во Владимир и область первого января. До пятого числа первого месяца в году суточная температура будет 7-12 градусов ниже нормы, сообщили в пресс-службе МЧС по

Аномальное похолодание придет во Владимир и область первого января. До пятого числа первого месяца в году суточная температура будет 7-12 градусов ниже нормы, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Владимирцев предупреждали одеваться теплее и не допускать переохлаждения и обморожения. Приближение холода жители региона почувствуют уже в Новогоднюю ночь – за окном будет около -14 градусов.