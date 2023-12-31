Жителей и гостей Владимирской области приглашают на Новый год в Суздаль Новый год в Суздале – это...

Жителей и гостей Владимирской области приглашают на Новый год в СуздальНовый год в Суздале – это всегда сказочно и волшебно!Светомузыкальное шоу в Суздальском кремле, концерты гусляра-сказителя Александра Леонова в Спасо-Евфимиевом монастыре, новогодние игры, мастер-классы, встреча с Мороз Иванычем и Святочные гуляния в Музее деревянного зодчества.Всё это ждёт жителей и гостей Владимирской области в новогодние праздники.31 декабря в 23:00 начнётся встреча 2024 года в Суздале – Новогодней столице России. Главной площадкой праздника будет Торговая площадь в центре города.Жителей и гостей Суздаля ждёт интерактивная программа «Верим в чудо!» Её ведущими выступят Карина Васильева и Вячеслав Макаров.В течение новогодней ночи с «живыми» и видеопоздравлениями к гостям праздника обратятся известные политики, звёзды кино и музыки, прославленная фигуристка Ирина Слуцкая, чьи ледовые шоу «Новогодняя сказка о Суздале» и «12 месяцев» демонстрируются на Торговой площади с 24 декабря по 7 января.Участникам праздника предложат новогодний флешмоб со Снегурочкой, караоке-батл мальчиков и девочек, конфетти-шоу с Дедом Морозом, музыкальные блоки с известными диджеями.Напомним, что в рамках проекта «Суздаль – Новогодняя столица» с 24 декабря по 7 января будут показаны 21 ледовое шоу Ирины Слуцкой, анимационные программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, концерты творческих коллективов, поздравления политических деятелей, космонавтов, звёзд эстрады и кино.7 января состоится рождественский колокольный перезвон с городами «Золотого кольца России» и передача символической снежинки Новогодней столице России следующего года – городу Кирову.