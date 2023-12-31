Жителей Владимира ждёт «Битва снеговиков — 2024». Арт-программа «Битва снеговиков – 2024» пройдет...

Жителей Владимира ждёт «Битва снеговиков — 2024».Арт-программа «Битва снеговиков – 2024» пройдет в Добросельском парке 3 января с 12.00 до 15.00 часов на площади рядом со скейт-парком.Снеговик - помощник Деда Мороза и один из самых популярных персонажей Нового года. Его образ вдохновляет многих авторов на создание детских сказок, песен и стихов. А парк культуры и отдыха «Добросельский» посвятил этому зимнему персонажу творческую арт-программу «Битва снеговиков».Чтобы стать участником «битвы», необходимо зарегистрироваться на месте проведения и получить основной набор для творчества.После этого вы сможете проявить свою креативность и поучаствовать в двух конкурсах – «Эко-снеговик» и «Снежная композиция».В первом случае необходимо будет создать арт-объекты из природных материалов, а во втором - слепить фигуры из снега.Главное - не только создать самого красивого снеговика, но и интересно его представить.С собой можно принести различные декоративные элементы: кастрюли, ведра, морковки, шарфы, лыжные палки, украшения и пр.Победители будут награждены дипломами и приятными подарками.Помимо основного конкурса, все гости парка смогут поучаствовать в зимних играх и забавах, послушать и посмотреть выступления творческих коллективов Владимира.Фото: freepik.com