Президент США Дональд Трамп в Новый год решил обратиться, в частности, к своим оппонентам, посоветовав им забыть о ненависти к нему и насладиться позитивными переменами в стране.

Американский лидер Дональд Трамп написал новогодний твит, в котором обратился к подписчикам. Он поздравил всех с Новым годом, не исключив и своих хейтеров вместе со СМИ, распространяющими фейковые новости.Трамп ожидает, что 2019 год принесет Америке великолепные события и удивит тех, кто не сходит с ума от ненависти к нему.HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.