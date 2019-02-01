Побывавшие на переправе через Керченский пролив бьют тревогу. По их словам, с одной из опор Крымского моста возникла серьезная проблема. Конструкция выглядит неустойчивой, утверждают пользователи Сети. Ситуацию нагнетают СМИ: опора вот-вот разрушится, пишет пресса.

Побывавшиена переправе через Керченский пролив бьют тревогу. По их словам, содной из опор Крымского моста возникла серьезная проблема. Конструкциявыглядит неустойчивой, утверждают пользователи Сети. Ситуацию нагнетаютСМИ: опора вот-вот разрушится, пишет пресса.В социальной сети Twitter появилась новая фотография Крымского моста. На своей странице пользователь с Украины RoksolanaToday&Крым обратила внимание на одну из опор, к которой проложен небольшой мостик."Мостикк одной из "особенных" опор. Мониторят, как расползается и когда ужепора запускать "ДРГ Госдепа", – язвительно прокомментировала снимокпользователь.Своипять копеек в раскручивание информационной истерии вокруг Крымскогомоста вставило украинское издание "Обозреватель", давно замеченное напубликации сомнительных сведений про переправу. "Одна из опор выглядиттак, как будто вот-вот разрушится", – написали журналисты.Впрочем, к информации пользователя RoksolanaToday&Крым также стоит относиться с большим сомнением. В открытую симпатизирующий Украине комментатор любит "хайпануть" на теме Крымского моста и периодически публикует негативные посты про переправу.начале января блогер пыталась доказать, что Крымский мост опустел. Вдоказательство пользователь опубликовала на своей странице фотографиюзимней переправы.Наснимке часть трассы занесена снегом, видны следы проезжавшихавтомобилей. Однако в кадре транспортных средств не оказалось. Из этогокомментатор сделала далеко идущие выводы - якобы никтоне пользуется.Подобныенелепицы легко опровергаются статистикой. Автомобильная часть была запущена в мае прошлого года, спустя несколько месяцевоткрылось движение большегрузного транспорта. За это время по трассепроехали около четырех миллионов автомобилей. Среднесуточное количествоавтомобилей составило 15 тысяч.Сейчасстроители продолжают возведение железнодорожной части переправы. Первыепоезда промчатся по Крымскому мосту к концу этого года.