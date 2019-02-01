Посетители выставки творчества Архипа Куинджи в Третьяковской галерее вновь могут увидеть в экспозиции полотно Ай-Петри. Крым. Сегодня картина вернулась в экспозицию и останется там до окончания этой выставки.

Посетители выставки творчества Архипа Куинджи в Третьяковской галерее вновь могут увидеть в экспозиции полотно "Ай-Петри. Крым". Сегодня картина вернулась в экспозицию и останется там до окончания этой выставки, сообщает телеканал "Россия 24".27 января полотно было похищено одним из посетителей. Житель Крыма Денис Чуприков просто подошел к нему, снял со стены и беспрепятственно вышел из музея. Задержать злоумышленника удалось по горячим следам, уже на следующий день картина была в руках сотрудников правоохранительных органов. 30 января "Ай-Петри. Крым" передали сотрудникам Третьяковской галереи и Русского музея, откуда картина приехала в Москву.Первоначально предполагалось, что произведение искусства сразу отправится домой. Однако после тщательного осмотра эксперты пришли к выводу, что состояние полотна не препятствует кратковременному экспонированию (при условии, что оно будет помещена под стекло).Похититель ближайшие два месяца проведет под арестом. Чуприков отказался говорить, признает ли он себя виновным. По статье о хищении предметов, имеющих особую ценность, группой лиц по предварительному сговору ему грозит до 15 лет колонии.