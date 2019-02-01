Читательница Дни.ру обратилась за помощью и советом. Реальная история из жизни: очень
требовательный мужчина не дает любимой и шага сделать самостоятельно. Стоит ли
идти тирану на уступки?
Читательница "Дни.ру" обратилась за помощью и советом. Реальная история из жизни: очень
требовательный мужчина не дает любимой и шага сделать самостоятельно. Стоит ли
идти тирану на уступки?
Мой муж ужасный собственник и очень ревнивый человек. Эти качества
проявились уже в браке, поэтому я не была к такому готова.
Начнем с того, что у
меня фитнес под строгим запретом, потому что там много мужчин, которые будут смотреть
на меня и хотеть. О занятиях с тренером вообще речи не идет. Готов купить мне
любые приспособления для дома, лишь бы я никуда не пошла. Работать не пускает.
Говорит, что обеспечит меня полностью. Хочет, чтобы я создавала уют, а все
остальное он сделает сам.
Дальше – больше. Облегающие платья, все, где есть вырез,
также, одевать нельзя. Можно лишь в том случае, когда мы едем куда-то вместе.
Духами он тоже не любит, чтобы я пользовалась, говорит, это слишком пошло. Яркий
макияж, встречи в ресторане с подругами – все это осталось в моей прошлой
жизни.
Его идеальная жена почти всегда сидит дома и выходит куда-то только с
ним. Ну еще в магазин можно.
Я очень от этого устала, чувствую себя птицей в клетке. Я
люблю его очень и расходиться не хочу. Мне хорошо с ним и интересно. Но тот
факт, что у меня нет жизни в его отсутствие, я превращаюсь в домохозяйку и приходится
прогибаться под него, меня не устраивает.
Что делать в такой ситуации? Пишите ответ в комментариях!
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