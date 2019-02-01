Читательница Дни.ру обратилась за помощью и советом. Реальная история из жизни: очень требовательный мужчина не дает любимой и шага сделать самостоятельно. Стоит ли идти тирану на уступки?

Читательница "Дни.ру" обратилась за помощью и советом. Реальная история из жизни: оченьтребовательный мужчина не дает любимой и шага сделать самостоятельно. Стоит лиидти тирану на уступки?Мой муж ужасный собственник и очень ревнивый человек. Эти качествапроявились уже в браке, поэтому я не была к такому готова.Начнем с того, что уменя фитнес под строгим запретом, потому что там много мужчин, которые будут смотретьна меня и хотеть. О занятиях с тренером вообще речи не идет. Готов купить мнелюбые приспособления для дома, лишь бы я никуда не пошла. Работать не пускает.Говорит, что обеспечит меня полностью. Хочет, чтобы я создавала уют, а всеостальное он сделает сам.Дальше – больше. Облегающие платья, все, где есть вырез,также, одевать нельзя. Можно лишь в том случае, когда мы едем куда-то вместе.Духами он тоже не любит, чтобы я пользовалась, говорит, это слишком пошло. Яркиймакияж, встречи в ресторане с подругами – все это осталось в моей прошлойжизни.Его идеальная жена почти всегда сидит дома и выходит куда-то только сним. Ну еще в магазин можно.Я очень от этого устала, чувствую себя птицей в клетке. Ялюблю его очень и расходиться не хочу. Мне хорошо с ним и интересно. Но тотфакт, что у меня нет жизни в его отсутствие, я превращаюсь в домохозяйку и приходитсяпрогибаться под него, меня не устраивает.Что делать в такой ситуации? Пишите ответ в комментариях!Есть история, которой хотите поделиться? Вам нужен совет? Пишите на info@dni.ru с пометкой в теме "Реальная история из жизни". Мы опубликуем рассказ без редактирования, скрыв личные данные.