Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Виктория Романец не скрывает, что в достижении идеальной внешности прибегала к помощи пластических хирургов. После трех операций у женщины провалился нос.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец не скрывает, что в достижении идеальной внешности прибегала к помощи пластических хирургов. После трех операций у женщины провалился нос.ведет два аккаунта в социальной сети Instagram, один из которых полностью посвящен ее тренировкам и правильному питанию. Однако не только благодаря им звезда реалити-шоу "Дом-2" обладает великолепной фигурой и скульптурными чертами лица. Виктория не скрывает, что регулярно посещает кабинет косметолога и пластического хирурга.Так, недавно она сообщила, что трижды меняла форму носа, в результате чего его спинка стала очень хрупкой, и, несмотря на рекомендации специалистов, нарушила их предписания, в результате чего у нее провалился нос. "Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать... А потом вот так вот страдать... От того, что я носила очки, у меня просела спинка носа", – объяснила Виктория Романец.Теперь звезда телепроекта "Дом-2" носит специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в нос. Отметим, что подписчики неоднозначно восприняли сообщение Виктории Романец. Многие пришли в ужас от того, что многие женщины в борьбе за идеальную красоту готовы перекраивать себя и терпеть страдания."уже невозможно насколько люди помешаны на своей внешней оболочке!!!! Это просто сумасшествие какое то и мужик не мужик! Который, во первых разрешает своей женщине показывать все свои прелести другим мужикам, да и сам не прочь своими посветить! Жесть просто! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Господи да сколько можно шизанулась на себе, скоро в Майкла Джексона превратишься!!!", "Бедный носик", – прокомментировали подписчики.