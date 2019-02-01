Она посвящена 80-летию художника

Она посвящена 80-летию художникаНа выставке представлено 26 репродукций графических произведений Петра Дика. Работы из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника были созданы за последние 30 лет жизни мастера.Петр Гергардович Дик родился на Алтае в семье российских немцев, окончил Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра, затем Московское высшее художественно-промышленное училище. С середины 1960-х годов до своего ухода художник жил на владимирской земле. Здесь он и стал тем Мастером, о котором сегодня знает весь мир!Свой творческий метод художник определял как «вычитание случайностей» во имя художественной выразительности и проникновения в сокровенную суть явлений. Петр Дик говорит со зрителем языком лаконичным, пронзительным. Мастер признавал, что драматизм и трагизм – чувства, преобладающие в его творчестве. Истоки этого кроются в детских впечатлениях, когда маленький мальчик из репрессированной семьи впервые почувствовал диссонанс между первобытной истинностью мироздания и фальшью общества.Композиции пастелей Дика по большей части статичны. Внешнее движение на них уступает место внутреннему, эмоциональному, что требует от зрителя неторопливого, вдумчивого всматривания. Ретроспективный взгляд на творчество Дика помогает понять, как менялось мировоззрение художника. В его произведениях заметен переход от глубокого трагизма 1980-х к тихой, просветлённой грусти 2000-х годов. Всё чаще колорит работ становится все более светлым, умиротворенным.Искусство Петра Дика, лишённое внешней повествовательности, заигрывания со зрителем, заставляет отвлечься от всего суетного, наносного и задуматься о ценности и хрупкости человеческих взаимоотношений, об истинной духовной красоте.На выставке представлена лишь малая часть произведений художника, находящихся в собрании музея-заповедника. Значительное пополнение авторской коллекции произошло в 2003 году, благодаря дару вдовы художника К.С. Лимоновой. Музей выражает ей за это глубокую признательность.Для справки:Дик Петр Гергардович (1939–2002)1939 – родился в селе Глядень Благовещенского района Алтайского края.1962 – окончил Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра.1973 – окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское).1977 – принят в члены Союза художников СССР.1991 – присвоено звание Заслуженного художника России.1999 – присвоено звание Народного художника России.2002 – скончался в городе Ворпсведе (Германия), во время творческой командировки. Похоронен во Владимире.Произведения Петра Дика хранятся в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва), в музеях Омска, Липецка, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Тулы, Тюмени, в коллекции редакции журнала «Наше Наследие» (Москва), в Государственном собрании картин Мюнхена (Германия), в резиденции Посла Германии (Москва), в частных собраниях России и за рубежом.