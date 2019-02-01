В свертке была «соль» массой 1,14 граммов

В свертке была «соль» массой 1,14 граммовВладимирские транспортные полицейские около железной дороги поймали мужчину, в кармане которого нашли пакет с порошкообразным веществом белого цвета.Экспертиза показала, что в свертке была «соль» массой 1,14 граммов.В отношении 33-летнего владимирца возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение хранение наркотиков.Максимальное наказание, которое грозит местному жителю, - лишение свободы на срок до 10-ти лет.