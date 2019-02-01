Совету Европы следовало бы вернуть России взносы за три года неучастия нашей делегации в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом завил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Москва не участвовала в работе организации несколько нет, но при этом платила взносы.

Совету Европы следовало бы вернуть России взносы за три года неучастия нашей делегации в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом завил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Москва не участвовала в работе организации несколько нет, но при этом платила взносы.По словам председателя нижней палаты, эта сумма составляет около 10 миллиардов рублей. "Нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", – сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".Спикер Госдумы напомнил, что в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса. Законодатель подчеркнул, что Россия хотела участвовать в работе ПАСЕ, но ей не давали.Однако в 2014, 2015 и 2016 году наша страна платила взносы, в 2017 внесла треть суммы, отметил Володин. Исходя из этого, сказал спикер, хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея СЕ вернула России эти деньги. Суммы набежали достаточно большие, подчеркнул Володин.Отношения России и ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения с Крымом и начала конфликта на востоке Украины на нашу страну были наложены санкции.Москва сочла невозможной работу в дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях ПА СЕ, а затем приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.От работы в январской сессии ПАСЕ российские законодатели отказались. Также было принято решение не уплачивать взносы в бюджет структуры.