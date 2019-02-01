Блогер Алексей Навальный продолжает попытки набрать себе очки на недостоверной информации. На этот раз возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией решил напугать москвичей страшилкой о жуткой эпидемии в детских садах.

БлогерАлексей Навальный продолжает попытки набрать себе очки на недостовернойинформации. На этот раз возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией решилнапугать москвичей страшилкой о жуткой эпидемии в детских садах.На YouTube-каналегосподина Навального появился ролик, в котором в черных красках повествуется о том, что водном из московских детских садов 7 декабря было зафиксировано заболевание детейшигеллезом (более привычное название этой болезни – дизентерия) . Это – желудочно-кишечная инфекция, провоцирующая боль в животе,повышение температуры, снижение аппетита и повышение давления.ФБК, как всегда, в своем стиле не приводит никакихдоказательств, но с серьезностью заявляет, что только в одном дошкольном учреждении заболели более 20 человек. Кроме этого утверждается, что схожие случаи были и других детских садах Москвы.В ролике родителиякобы заболевших детей с дрожью в голосе рассказывают о своих чадах. С собой"пострадавшие" принесли результаты анализов, сделанные в частных лабораториях,а не в государственных медучреждениях. На деле оказалось, что некоторые из родителейлишь выдают себя за тех, чьи дети заразились дизентерией.Все тайноестало явным, когда в Сеть попала переписка одной из девушек, участвующих вмассовках на подобного рода фейковых мероприятиях.По скриншотам смс-сообщений с ее телефона можно понять, что за исполнение ролиматери заболевшего ребенка ей предложили 1000 рублей.Сама "артистка"утверждает, что обычно на таких мероприятиях собирается по 15-20 человек. Изэтого можно сделать вывод, что команде ФБК не составило труда набратьнеобходимое количество "пострадавших" родителей и распространить недостовернуюинформацию о 500 заболевших детей.Чего не сделаешь ради привлечения внимания ксвоей довольно сомнительной организации – так, наверное, думают в ФБК. В погонеза популярностью там готовы не только раскошелиться, но и откровенно лгать,нагнетая страх в обществе.Кстати, помимо информациио массовых отравлениях детей, в сюжете ФБК умудрились солгать и об отсутствиесотрудников "Конкорда" на собраниях с родителями. Этот комбинат поставляетпродукты питания в детские учреждения. На самом деле представители компанииприсутствовали везде, где проводились собрания, и даже в соцсетяхкомментировали эту тему.Ну, и наконец,в Роспотребнадзоре опровергли данные, заявленные в ролике ФБК. Источник введомстве сообщает, что если бы случаи заражения имели место в январе, тоучреждения закрыли бы на карантин. Кроме ОРВИ и других схожих инфекционныхзаболеваний зафиксировано не было, пишет издание .