Блогер
Алексей Навальный продолжает попытки набрать себе очки на недостоверной
информации. На этот раз возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией решил
напугать москвичей страшилкой о жуткой эпидемии в детских садах.
Блогер
Алексей Навальный продолжает попытки набрать себе очки на недостоверной
информации. На этот раз возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией решил
напугать москвичей страшилкой о жуткой эпидемии в детских садах.
На YouTube-канале
господина Навального появился ролик, в котором в черных красках повествуется о том, что в
одном из московских детских садов 7 декабря было зафиксировано заболевание детей
шигеллезом (более привычное название этой болезни – дизентерия) . Это – желудочно-кишечная инфекция, провоцирующая боль в животе,
повышение температуры, снижение аппетита и повышение давления.
ФБК, как всегда, в своем стиле не приводит никаких
доказательств, но с серьезностью заявляет, что только в одном дошкольном учреждении заболели более 20 человек. Кроме этого утверждается, что схожие случаи были и других детских садах Москвы.
В ролике родители
якобы заболевших детей с дрожью в голосе рассказывают о своих чадах. С собой
"пострадавшие" принесли результаты анализов, сделанные в частных лабораториях,
а не в государственных медучреждениях. На деле оказалось, что некоторые из родителей
лишь выдают себя за тех, чьи дети заразились дизентерией.
Все тайное
стало явным, когда в Сеть попала переписка одной из девушек, участвующих в
массовках на подобного рода фейковых мероприятиях.
По скриншотам смс-сообщений с ее телефона можно понять, что за исполнение роли
матери заболевшего ребенка ей предложили 1000 рублей.
Сама "артистка"
утверждает, что обычно на таких мероприятиях собирается по 15-20 человек. Из
этого можно сделать вывод, что команде ФБК не составило труда набрать
необходимое количество "пострадавших" родителей и распространить недостоверную
информацию о 500 заболевших детей.
Чего не сделаешь ради привлечения внимания к
своей довольно сомнительной организации – так, наверное, думают в ФБК. В погоне
за популярностью там готовы не только раскошелиться, но и откровенно лгать,
нагнетая страх в обществе.
Кстати, помимо информации
о массовых отравлениях детей, в сюжете ФБК умудрились солгать и об отсутствие
сотрудников "Конкорда" на собраниях с родителями. Этот комбинат поставляет
продукты питания в детские учреждения. На самом деле представители компании
присутствовали везде, где проводились собрания, и даже в соцсетях
комментировали эту тему.
Ну, и наконец,
в Роспотребнадзоре опровергли данные, заявленные в ролике ФБК. Источник в
ведомстве сообщает, что если бы случаи заражения имели место в январе, то
учреждения закрыли бы на карантин. Кроме ОРВИ и других схожих инфекционных
заболеваний зафиксировано не было, пишет издание .