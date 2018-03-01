Черно-белые отправили в ворота соперников 11 мячей.

Накануне владимирское "Торпедо" на домашнем поле в рамках подготовки к весеннему отрезку футбольного сезона разгромило ковровский "Гвардеец". Черно-белые отправили в ворота соперников 11 мячей. Покер оформил Игорь Родионов, дублем отметился Дмитрий Агапцев, по одному разу отличились Илья Зинин, Семён Федотов, Дмитрий Маликов, Андрей Гладышев и Сергей Шалин. В наши ворота ковровчане забили только один раз. Таким образом, игра закончилась со счетом 11:1.А в субботу, 3 марта, футболисты «Торпедо» сыграют в Ярославле с молодёжным составом «Шинника». Начало в 12 часов.