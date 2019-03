Эсминец ВМС США USS Donald Cook ушел из Черного моря. Корабль провел несколько тренировок с партнерами и союзниками в регионе, сообщает Шестой флот США в своем микроблоге Twitter.

Эсминец ВМС США USS Donald Cook ушел из Черного моря. Корабль провел несколько тренировок с партнерами и союзниками в регионе, сообщает Шестой флот США в своем микроблоге Twitter.#USSDonaldCook is headed out of the #BlackSea after completing a successful deployment working with allies and partners in the region. @NATO @SNMCMG2 is in the Black Sea to continue the good work and show support for allies and partners. #DeutscheMarine #SNMCMG2 #WeAreNATO https://t.co/pof6uFr5Ms— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 1 марта 2019 г.Американский эсминец зашел в Черное море 19 февраля. За это время он успел принять участие в совместных учениях с грузинскими и турецкими моряками. А после этого корабль прибыл в порт Одессы, где на его борту состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя США Курта Волкера.Шестой флот поблагодарил Одессу за прекрасный прием и пообещал вернуться.Thank you to the City of Odesa, Ukraine