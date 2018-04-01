Ребята с энтузиазмом вникали в нюансы работы инструкторов Центра и открыли для себя много нового и интересного...

Сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве организовали и провели для учеников ГБОУ Школа с углубленным изучением математики № 1384 имени А.А. Леманского экскурсию в Центр профессиональной подготовки инструкторов по служебной и боевой подготовке ГУ МВД России по г. Москве.Врио начальника Центра Вячеслав Перелыгин подробно и увлекательно рассказал детям о деятельности подразделения. Он уделил особое внимание методам, используемым в процессе подготовки сотрудников полиции, рассказал о том, как проходят их тренировки по алгоритму поведения в опасных ситуациях и необходимых мерах предосторожности. Вячеслав Перелыгин отметил, что сотрудникам очень важно научиться защищать себя при выполнении поставленной боевой задачи.Школьникам продемонстрировали учебный фильм о тренировочном дне сотрудников полиции, проходящих переподготовку. Также детям показали специально оборудованные модульные конструкции для тактической подготовки.В спортзале дети с любопытством наблюдали за подготовкой полицейских и живо интересовались происходящим, задавая вопросы о том, какой линии поведения стоит придерживаться в опасной ситуации и какой прием более эффективен, а также о продолжительности курса переподготовки и порядке его прохождения.Далее состоялись показательные выступления сотрудников Центра кинологической службы УВД по ЗАО. Были продемонстрированы действия служебной собаки при нападении, а также при обезвреживании нарушителя. Школьникам рассказали о преимуществах той или иной породы для выполнения служебных задач.Ребята с энтузиазмом вникали в нюансы работы инструкторов Центра и открыли для себя много нового и интересного. А некоторые из них серьезно задумались о том, чтобы связать в будущем свой жизненный путь с органами внутренних дел.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве