Настоящий фурор среди поклонников Ольги Бузовой произвела ее фотография в подвенечном платье. Подписчики пришли к выводу, что звезда отечественной эстрады готовится к скорой свадьбе.

Настоящий фурор среди поклонников Ольги Бузовой произвела ее фотография в подвенечном платье. Подписчики пришли к выводу, что звезда отечественной эстрады готовится к скорой свадьбе.Личная жизнь – вторая после новых высот в творчестве тема, за которой самым пристальным образом следят поклонники Ольги Бузовой. И певица регулярно находит, чем удивить или заинтриговать аудиторию.Эффект разорвавшийся информационной бомбы произвел снимок Ольги Бузовой в подвенечном платье, который сама певица опубликовала на своей странице в Instagram. Еще больше интереса привлекла загадочная подпись к фотографии. "Жизнь такая непредсказуемая...всё может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю❤️", – философски заметила Бузова.Поклонники певицы тут же пришли к выводу, что она наконец нашла свое счастье и готовится вступить в брак с любимым человеком. Они тут же принялись гадать, кто это мог бы быть. Вспомнили, в частности, о . Слухи о том, что он встречается с Ольгой Бузовой начались после появления в Сети их совместных фотографий. Впрочем, сам юмиорист, как и певица, уверяют, что их связывают лишь дружеские отношения.Еще одним кандидатом на роль мужа Ольги Бузовой подписчики называли Филиппа Киркорова. Они явно до сих пор находятся под впечатлениями от кадров жарких объятий двух ярких звезд российской эстрады. К тому же сама певица обмолвилась, что имела очень с королем отечественного шоу-бизнеса.Еще одним мужчиной, которого была замечена Ольга Бузова, был Андрей Малахов. Впрочем, о том, что их могут связывать романтические отношения, поклонники даже не начинали предполагать. Дело в том, что ведущий давно и счастливо женат.Сама Ольга Бузова ранее неоднократно рассказывала, что ее сердце свободно. Самая завидная невеста России, восходящая звезда эстрады и основательница собственной валюты, несмотря на все свои многочисленные таланты, уже забыла каково это – ходить на свидания. Поклонники переживают за певицу и надеются, что рано или поздно ей все же удастся найти своего человека.