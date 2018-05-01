Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников утром в среду, 2 мая, блокировать все аэропорты и дороги страны. Выступая на митинге во вторник вечером, Пашинян призвал начать масштабные акции гражданского неповиновения.

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников утром в среду, 2 мая, блокировать все аэропорты и дороги страны.Выступая на митинге на площади Республики в Ереване во вторник вечером, после того как парламентское большинство проголосовало против его кандидатуры на пост премьер-министра, Пашинян призвал начать масштабные акции гражданского неповиновения. "Мы не дадим украсть победу народа", — приводит его слова ТАСС.По словам, Пашиняна, правящая в Армении Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против его кандидатуры начнутся столкновения, однако провокация не удалась. "Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу — о политических похоронах Республиканской партии", — сказал лидер оппозиции.Однако позже Пашинян призвал своих сторонников разойтись. Он заявил, что во вторник был трудный день, и надо "с новой силой" начать акции гражданского неповиновения в среду. "Никаких инцидентов, необходим порядок", — подчеркнул он.Между тем в оппозиционной фракции "Царукян" в парламенте Армении считает решение Республиканской партии не голосовать за кандидатуру Пашиняна на пост премьера "объявлением войны народу". "Ситуация в республике остается крайне напряженной, и единственное решение находится в парламенте", — сказала журналистам депутат от фракции Наира Зограбян.Фракция "Царукян" – вторая по численности политическая сила в парламенте Армении. Она представлена крупнейшей оппозиционной партией "Процветающая Армения".