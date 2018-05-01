Создать в Арктике ледяной монумент с головой президента США Дональда Трампа намерена финская неправительственная организация Тающий лед. Таким образом она надеется привлечь дополнительное внимание к проблемам глобального потепления.

Создать в Арктике ледяной монумент с головой президента США Дональда Трампа намерена финская неправительственная организация "Тающий лед". Таким образом она надеется привлечь дополнительное внимание к проблемам глобального потепления.Ледяная голова нынешнего американского президента будет 35-метровой высоты, а ширина и глубина монумента составят по 20 метров. Данные размеры повторяют монументы четырех американских президентов, высеченные из камня на горе Рашмор в США, пишут организаторы проекта на сайте Project Trumpmore.Для его реализации уже начат сбор средств — всего потребуется около 400 тысяч евро, передает РИА Новости. Непосредственно созданием ледяного монумента займутся финские и монгольские скульпторы — работа должна занять четыре недели.Место для установки монумента организаторы проекта пока еще только подбирают — предполагается, что скульптуру установят на тающем арктическом леднике, где эффект глобального потепления считается наиболее ощутимым."Глобальное потепление — одна из важнейших проблем и тем современности. Есть еще люди, которые размышляют, действительно ли это проблема. Мы хотим построить памятник для всех нас, чтобы у нас была возможность увидеть, как долго простоит скульптура до того, как растаять. Часто люди верят во что-то, только когда видят это своими глазами", — объясняет председатель группы "Тающий лед" Николас Прието.Дональд Трамп ранее не раз подвергал сомнению теорию глобального потепления климата. В связи с этим в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату: по словам американского президента, оно не отвечало экономическим интересам его страны.