Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин, который не так давно стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщил, что будет драться против темнокожего чемпиона мира англичанина Энтони Джошуа.

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин, который не так давно стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщил, что будет драться против темнокожего чемпиона мира англичанина Энтони Джошуа."Я стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира, и поэтому должен быть бой с Джошуа, — цитирует Поветкина ТАСС. – Когда и где он состоится, пока неизвестно, это зависит от промоутеров. Но, скорее всего, бой пройдет в Англии осенью. Подготовку начну тогда, когда будет определена точная дата".Стоит напомнить, что сам Джошуа не хочет встречаться с Поветкиным и намерен организовать поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, который владеет титулом Всемирного боксерского совета (WBC). Правда, стороны пока не пришли к соглашению, а WBA, в свою очередь, требует проведения поединка Поветкин – Джошуа.