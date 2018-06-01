Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал исковое заявление компании Cryptocean, обвинившей основателя Telegram Павла Дурова в использовании их технологий при создании блокчейн-сервиса идентификации пользователей.

Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал исковое заявление компании Cryptocean, обвинившей основателя Telegram Павла Дурова в использовании их технологий при создании блокчейн-сервиса идентификации пользователей.Об этом ТАСС проинформировала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, подчеркнув, что истец просит суд признать за ним авторские права на данную программу и обязать Дурова прекратить ее использовать.Представители Cryptocean утверждают, что 1 февраля 2018 года в рамках ICO ими была проведена закрытая демонстрация сервиса, предназначенного для обеспечения информационной безопасности пользователя. По окончании презентации, на которой был анонсирован ряд продуктов, в том числе и криптопаспорт, вся информация была защищена от копирования и скрыта.В апреле 2018 года компания получила все авторские и смежные права на программу.В иске подчеркивается, что представитель Telegram находился на закрытой презентации, а в мае 2018-го Дуров анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного специалистами Cryptocean.В документе отмечается, что программа создавалась специалистами Cryptocean в период с декабря 2016 года по январь 2018 года и ее разработка стоила более 800 тысяч евро.В феврале и марте 2018 года Telegram в ходе двух этапов ICO привлек 1,7 миллиард долларов на развитие собственного блокчейн-проекта Telegram Open Network. В числе участников ICO Telegram были генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин, фонд TMT Investments, миллиардер Роман Абрамович, бывший совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили и сооснователь инвесткомпании DST Юрий Мильнер.