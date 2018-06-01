Телезвезда Тина Канделаки появилась в новом выпуске YouTube-шоу
GazLive. Ведущий видеоблога Василий Вакуленко, более известный как репер Баста, задавал
знаменитости подчас провокационные вопросы.
Телезвезда Тина Канделаки появилась в новом выпуске YouTube-шоу
GazLive. Ведущий видеоблога Василий Вакуленко, более известный как репер Баста, задавал
знаменитости подчас провокационные вопросы.
Во время беседы 42-летняя телеведущая призналась, что
любимому человеку она может простить многое, даже измену. Тина отметила, что раньше,
когда была моложе, многого не понимала и была в этом вопросе очень категорична,
однако сейчас пересмотрела свои принципы. "Взрослые люди все понимают, что в
жизни надо прощать и измену в том числе, если любишь. Ради чего прощать? Если
любишь– простишь. Если не любишь – не простишь", – категорично заявила звезда.
"Все происходит в жизни почему-то. Что такое измена в
отношениях двух людей? Это же определенное поражение. Я всегда считала, что,
когда была совсем юной, что поражение – это, вот, надо вернуться, выжечь
каленым железом, всем показать свое место и объяснить, что они были неправы… Когда
я чуть умнее и взрослее стала я поняла, что поражение – это мой шанс. И я
благодарна жизни за каждое поражение, которое у меня в жизни было. Потому что
оно не происходит просто так", – продолжила свою мысль Канделаки.
"Оно происходит потому, что в этом виновата я. Если мне
изменяет мужчина – значит в этом виновата я. Значит я что-то не додаю. Потому
что, даже несмотря на все разговоры о полигамии, люди в современном мире, где
очень тяжело быть одному, стремятся к тому, чтобы быть в парах. И в паре можно
быть только по одной простой причине – если ты работаешь над этим. Отношения
это как работа, как мы себе ее организуем так они и будут развиваться, на
самотек пускать нельзя", – резюмировала Тина.