Телезвезда Тина Канделаки появилась в новом выпуске YouTube-шоу GazLive. Ведущий видеоблога Василий Вакуленко, более известный как репер Баста, задавал знаменитости подчас провокационные вопросы.

Телезвезда Тина Канделаки появилась в новом выпуске YouTube-шоуGazLive. Ведущий видеоблога Василий Вакуленко, более известный как репер Баста, задавалзнаменитости подчас провокационные вопросы.Во время беседы 42-летняя телеведущая призналась, чтолюбимому человеку она может простить многое, даже измену. Тина отметила, что раньше,когда была моложе, многого не понимала и была в этом вопросе очень категорична,однако сейчас пересмотрела свои принципы. "Взрослые люди все понимают, что вжизни надо прощать и измену в том числе, если любишь. Ради чего прощать? Еслилюбишь– простишь. Если не любишь – не простишь", – категорично заявила звезда."Все происходит в жизни почему-то. Что такое измена вотношениях двух людей? Это же определенное поражение. Я всегда считала, что,когда была совсем юной, что поражение – это, вот, надо вернуться, выжечькаленым железом, всем показать свое место и объяснить, что они были неправы… Когдая чуть умнее и взрослее стала я поняла, что поражение – это мой шанс. И яблагодарна жизни за каждое поражение, которое у меня в жизни было. Потому чтооно не происходит просто так", – продолжила свою мысль Канделаки."Оно происходит потому, что в этом виновата я. Если мнеизменяет мужчина – значит в этом виновата я. Значит я что-то не додаю. Потомучто, даже несмотря на все разговоры о полигамии, люди в современном мире, гдеочень тяжело быть одному, стремятся к тому, чтобы быть в парах. И в паре можнобыть только по одной простой причине – если ты работаешь над этим. Отношенияэто как работа, как мы себе ее организуем так они и будут развиваться, насамотек пускать нельзя", – резюмировала Тина.