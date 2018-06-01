Экс-гендиректору Седьмой студии Юрию Итину, проходящему по делу режиссера Кирилла Серебренникова, стало плохо в суде. Адвокат подзащитного утверждает, что у него гипертонический криз.

Экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину, проходящему по делу режиссера Кирилла Серебренникова, стало плохо в суде. Адвокат подзащитного утверждает, что у него гипертонический криз. Итин почувствовал себя плохо во время слушаний по вопросу ограничений фигурантов дела о хищении госсредств в ознакомлении с материалами, сообщает РИА Новости.Адвокат Итина считает, что у его подзащитного гипертонический криз. В Басманный суд города Москвы вызвана скорая помощь. "Для установление вашего состояния здоровья в суд будет вызвана скорая помощь", — пояснила Итину судья Елена Ленская."Дело "Седьмой студии" было возбуждено после того, как в мае 2017 года прошли обыски по месту жительства и работы основателя студии, художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.По версии следствия, руководством "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных из госбюджета на развитие и популяризацию театрального искусства.Среди фигурантов дела бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин. Они взяты под стражу. Дело экс-главбуха организации Нины Масляевой выведено в отдельное производство. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года переведена под домашний арест. Также под домашним арестом находится и Кирилл Серебренников, не признающий свою вину.Бывший генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.