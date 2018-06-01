Наташа Королева, откровенные фото и наряды которой нередко обсуждают в Сети, призналась, что на самом деле она воспитывалась в семье, где царили очень строгие нравы. Кто на самом деле открыл ее звезду, и почему они расстались с Игорем Николаевым, певица рассказала в программе Судьба человека.

Наташа Королева – "русалка" российской эстрады, откровенные фото и наряды которой нередко обсуждают в Сети, призналась, что на самом деле она воспитывалась в семье, где царили очень строгие нравы. Так что когда 16-летней певице стал уделять повышенное внимание мэтр отечественной эстрады Игорь Николаев, сделав юное дарование своей протеже, отцу Королевой пришлось строго поговорить с ним.Николаев был женат, у него росла дочь, но устоять перед нахлынувшими чувствами он не смог. Наташа же поставила условие: любовницей она ему не станет. Тогда Николаев развелся и женился на Королевой.Правда, свадьбы как таковой не было – расписывались они на дому. Их супружеский и творческий дуэт продлился больше 10 лет и казался идеальным. Но в итоге из-за измены Николаева "дельфин и русалка" перестали быть парой.Наташа вспоминает, как тяжело переживала в то время: похудела на 25 килограммов, не могла нормально есть и спать и даже обращалась к психиатру. Сейчас она признается: "За слезы бывшей жены Игоря Николаева расплатилась сполна".А потом Наташа встретила Тарзана — шоумена, ставшего ее вторым мужем. Она вспоминает, как увидела красивого, молодого парня с необычной энергетикой, который заворожил ее своим поведением на сцене.Страдая от одиночества, Королева, по ее признанию, сделала то, чего больше никогда себе не позволяла ни до, ни после: согласилась одна приехать в гости к мужчине.Кто на самом деле открыл звезду Наташи Королевой, от чего отказалась она ради Игоря Николаева, как зарождались их личные отношения и как приняла Тарзана семья певицы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".