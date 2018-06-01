В Иркутске в больнице остаются пятеро детей, получивших ожоги во время праздника в торговом центре. Еще троих отпустили домой. Дети пострадали во время химических опытов в игровой комнате. Возбуждено уголовное дело, уже задержан технический директор организации. Лариса Пояркова привела своих девочек в Гравитацию впервые. Говорит, что опыты с азотом ей не понравились сразу. А потом все вокруг вспыхнуло.

В Иркутске в больнице остаются пятеро детей, получивших ожоги во время праздника в торговом центре. Еще троих отпустили домой. Дети пострадали во время химических опытов в игровой комнате. Возбуждено уголовное дело, уже задержан технический директор организации.Праздник закончился в три часа дня. В 15:02 телефоны в едином диспетчерском центре регионального МЧС начали разрываться от звонков. Звонившие в панике кричали о том, что они горят в ТРК "Комсомолл".Через три минуты первые экипажи пожарных были на месте. ЧП произошло в развлекательном центре "Гравитация"."Рука была обгоревшая, волосы спаленные. Она достаточно долго сидела, не могла ни шевелиться, ничего. Плакала", — рассказывает девушка – очевидец событий.На место прибыли восемь экипажей скорой помощи, был создан штаб по оказанию медпомощи. Насколько сильно пострадали дети, сразу никто сказать не мог.Лариса Пояркова привела своих девочек в "Гравитацию" впервые. Говорит, что опыты с азотом ей не понравились сразу. А потом все вокруг вспыхнуло. "Я даже не поняла, что могло загореться. Просто волной, море огня, — вспоминает женщина. — А у них даже пожарного огнетушителя не было. Они руками тушили, шариками!"."У меня вот тут огонь был, на ногах. Я его стряхнула и выбежала!" — рассказала Аня Пояркова"Мы только услышали крики детей из другой игровой и услышали, что там паника. Эта паника передалась остальным людям", — говорит Анна Хохрякова, сотрудница игровой комнаты.Люди в панике бежали, но не все знали, как им эвакуироваться. По словам тех, кто оказался в толпе, оповещение о тревоге не сработало, да и сотрудники торгового комплекса помочь не спешили."Я подошла к охраннику, спрашиваю, как выбегать, где и что. А он: "А что такое? Я ничего не знаю". Хотя отсюда уже люди бежали. Толпа, дети", — рассказала посетительница торгового центра.Пострадавшие дети получили термические ожоги первой и второй степени. На месте продолжают дежурить две бригады медработников — скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Следствие проверяет, насколько законна была деятельность "Гравитации".