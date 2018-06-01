Авария произошла вечером в четверг, 31 мая

Авария произошла вечером в четверг, 31 маяНа 89-м километре трассы Касимов - Муром - Нижний Новгород на большой скорости столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадали шесть человек.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла вечером в четверг, 31 мая, в 20.30. 40-летний мужчина, находясь за рулем иномарки Volkswagen Passat, при выезде со второстепенки не уступил дорогу «семёрке», которая двигалась по главной. Машины серьезно повреждены.Три женщины, которые ехали в отечественной легковушке, госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным пострадавшим оказались помощь на месте происшествия.