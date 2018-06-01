Мария Шукшина наняла адвоката для сына Макара и хочет провести ДНК-тест. Женщина хочет выяснить, действительно ли некая 19-летняя Фрейя родила от него сына.

Мария Шукшина наняла адвоката для сына Макара и хочет провести ДНК-тест. Женщина хочет выяснить, действительно ли некая 19-летняя Фрейя родила от него сына.На днях в эфир вышел новый выпуск передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", посвященный семье Марии Шукшиной. В студии появилась жительница Барнаула некая 19-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына артистки Макара, и теперь намерена подать в суд на алименты.В студии многие поддержали девушки. Но нашлись и оппоненты. Больше и громче всех, и даже матом, кричала Александра Стриженова, внучка прославленного артиста Олега Стриженова. Женщина уверена, что Фрейе нужны лишь деньги и слава, а не отец для двухмесячного Марка.Интересно, что в передаче отметилась и сама Мария Шукшина. Она в телефонном разговоре, по громкой связи упрекнула Фрейю в излишней показушности и работе на камеру. Тем не менее, обе стороны сумели договориться о проведении ДНК-теста.А сейчас Шукшина пошла еще дальше. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса обратилась к девушке с призывом ответить на звонки и сообщения."Фрейя, если Вы действительно хотите решить для себя волнующий Вас вопрос, пожалуйста, не игнорируйте звонки адвоката, представляющего интересы моего сына Макара (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – попросила Мария. Она отметила, что неделю представитель семьи пытается связаться с Фреей и ее адвокатом, но безрезультатно."Это наводит на мысль, что не так уж и сильно Вы хотите проведения этой генетической экспертизы, о которой Вы и Ваш адвокат так горячо рассказываете и так активно настаиваете с экрана телевизора... Адвокат Макара предложил Вам на выбор 5 (пять), как государственных, федеральных, так и коммерческих, медицинских лицензированых организаций, где проводят соответствующие исследования и экспертизы", – отметила Шукшина.В заключение она попросила: "Очень прошу Вас не затягивайте искусственно. Всех денег все равно не заработаешь..."