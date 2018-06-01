В результате столкновения двух транспортных средств пострадали шесть человек. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

31 мая около 20 часов 30 минут на 89 километре автодороги Касимов–Муром-Нижний Новгород произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими людьми.По предварительной информации, автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 40-летнего жителя города Мурома, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21074», движущемуся по главной дороге под управлением 33-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Пассажирки автомобиля «ВАЗ» 37-и, 49-и и 47-и лет с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Водителю автомобиля «ВАЗ», его 34-летнему пассажиру, а также 53-летней пассажирке «Фольксваген Пассат» медицинская помощь оказана на месте.По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.