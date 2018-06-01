Президент России Владимир Путин встретился в Москве с наследным принцем Абу-Даби заместителем верховного главнокомандующего армии ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Путин предложил ему продолжить сотрудничество в энергетике. Оно уже принесло стабилизацию цен на нефть.

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с наследным принцем Абу-Даби заместителем верховного главнокомандующего армии ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Путин предложил ему продолжить сотрудничество в энергетике. Оно уже принесло стабилизацию цен на нефть.Путин добавил, что Россия намерена продолжить работу инвестиционного фонда ОАЭ в России. Общий объем вложений фонда в российскую экономику уже превышает 2 миллиарда долларов, сообщает "Интерфакс". При этом вложенные средства дают приличную доходность порядка 15-17 процентов.По итогам переговоров Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна планируется подписать Декларацию о стратегическом партнерстве России и Арабских Эмиратов. По мнению главы российского государства, это будет еще один хороший шаг в укрепление наших двусторонних связей.Путин также хочет обсудить с принцем Абу-Даби ситуацию в мировой политике и экономике."С момента нашей последней встречи на Ближнем Востоке произошло много событий. И ОАЭ стремиться к сотрудничеству со всем мировым сообществом, со всеми нашими друзьями, чтобы обеспечить благополучное будущее для нашего региона, — подчеркнул принц на встрече с Путиным. — И по этой теме мы также рассчитываем на подробное обсуждение с вами".Подписание декларации о стратегическом партнерстве приумножит сотрудничество ОАЭ и России, считает принц Абу-Даби.