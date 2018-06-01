В результате неудачной вылазки на территорию сил самопровозглашенной Донецкой народной республики на юге Донбасса погибли два украинских силовика. Еще шестеро получили ранения. Бойцы ВСУ могли находиться в нетрезвом состоянии, так как их выдала громкая несвязная речь.

В результате неудачной вылазки на территорию сил самопровозглашенной Донецкой народной республики на юге Донбасса погибли два украинских силовика. Еще шестеро получили ранения.Об этом сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР. По его словам, 31 мая в районе 20.00 боевики из 503-го отдельного батальона морской пехоты двумя группами по восемь человек выдвинулись из района Талаковка в направлении позиций ДНР в районе Коминтерново.При попытке обезвредить мины на своем пути диверсанты были сразу обнаружены, сообщает РИА Новости. В оперативном командовании добавили, что группа была замечена, и подразделения ополчения открыли по ней огонь с применением незапрещенных средств."Противник бежал с поля боя, потеряв двоих убитыми и шестерых раненными", — добавил представитель оборонного ведомства ДНР.Как пояснили в оперативном командовании самопровозглашенной республики, украинские силовики могли находиться в нетрезвом состоянии, так как их выдала громкая несвязная речь.