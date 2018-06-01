Власти Китая начали тестировать возможность оформить развод через популярный в стране мессенджер WeChat. Чиновники называют такое решение революционным и крайне современным. В настоящий момент сделать это можно только в провинции Гуандун.

Власти Китая начали тестировать возможность оформить развод через популярный в стране мессенджер WeChat. Чиновники называют такое решение революционным и крайне современным. В настоящий момент сделать это можно только в провинции Гуандун, сообщает The Business Insider.Чтобы подать заявление на развод через мессенджер, необходимо зайти в раздел личных данных и выбрать специальную графу. После этого нужно будет ввести личные данные людей, которые собираются развестись.Впрочем, для окончательного подтверждения развода паре все-таки будет необходимо обратиться к специалисту по семейным делам. Встречу с ним, однако, также можно назначить через WeChat.