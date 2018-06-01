Российское представительство компании LG Electronics объявило о старте продаж новейшего флагманского смартфона LG G7 ThinQ. Высокую цену новинки компания попыталась подсластить дорогим подарком для первых покупателей.

Российское представительство компании LG Electronics объявило о старте продаж новейшего флагманского смартфона LG G7 ThinQ. Высокую цену новинки компания попыталась подсластить дорогим подарком для первых покупателей.LG G7 ThinQ обладает всеми атрибутами топового телефона середины 2018 года: самый мощный процессор Qualcomm, "высокий" сверхчеткий экран, двойная камера, маркий "зеркальный" корпус из стекла и — куда же без него! — "вырез" в верхней части экрана. Про "искусственный интеллект" маркетологи корейской компании тоже, разумеется, не забыли.Есть и уникальные фишки: например, рекордно яркий (до 1000 нит) в "турборежиме" экран, отдельная кнопка для вызова Google Ассистента (который, правда, все никак не освоит русский) и исчезающий с пугающей скоростью из флагманских смартфонов других производителей аудиоразъем. От предшественника, G6, новинке LG достался высококачественный цифро-аналоговый преобразователь, обеспечивающий при использовании качественных проводных наушников и музыкальных файлов высокого разрешения непревзойденное качество звучания.∎LG представила новый смартфон-флагман G7 ThinQчитайте такжеЗа всю эту красоту в LG решили запросить у россиян на старте продаж 59 990 рублей. Для сравнения, за эту сумму можно приобрести Samsung Galaxy S9 (причем в крупных розничных сетях, в розничных магазинах он уже на 10 с лишним тысяч рублей дешевле), iPhone 8 Plus стоит на несколько тысяч рублей дешевле, немного доступнее и получивший высший рейтинг качества съемки от DxO Mark (109) Huawei P20 Pro.Чтобы сделать смартфон привлекательнее (по крайней мере, для первых покупателей), в LG решили предложить всем купившим G7 ThinQ до 12 июля ценный подарок — телевизор с диагональю 43 дюйма. Речь идет о бюджетной модели 2017 года, 43LJ515V, в российских интернет-магазинах она стоит от 20 000 рублей. Телевизор оснащен TFT IPS матрицей с разрешением FullHD и LED-подсветкой, двумя независимыми тюнерами и двумя встроенными динамиками по 5 ватт. Функций Smart TV у него нет.