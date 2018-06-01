Банк ВТБ увеличивает доходность по депозитам в долларах США и евро. Изменения касаются вкладов для розничных клиентов и для владельцев пакета услуг «Привилегия». В рамках розничной ..

Банк ВТБ увеличивает доходность по депозитам в долларах США и евро. Изменения касаются вкладов для розничных клиентов и для владельцев пакета услуг «Привилегия».В рамках розничной линейки вкладов рост ставок составляет в среднем 0,69 процентного пункта (п.п.) в долларах США и 0,18 п.п. – в евро. Максимальная доходность по наиболее популярному продукту – «Выгодный» – с 1 июня 2018 г. достигает 2,7% годовых в долларах США и 0,40% годовых в евро (при размещении средств в дистанционных каналах на срок от 3 до 5 лет). Минимальный первоначальный взнос по обоим предложениям – от 500 у.е.По вкладу «Комфортный», который позволяет клиентам как пополнять, так и снимать средства, максимальная ставка составляет 0,80% годовых в долларах США (при открытии вклада на срок до 1,5 лет) и 0,01% годовых - в евро.По депозитам для владельцев пакетов услуг категории «Привилегия» повышение ставок в долларах США составило от 0,7 до 1,1 п.п. в зависимости от срока размещения средств и суммы. Ставки в евро увеличены в диапазоне от 0,14 до 0,44 п.п. в зависимости от срока размещения средств.Таким образом, максимальная ставка по вкладу «Выгодный-Привилегия» в долларах США теперь составляет 2,95% годовых, в евро – 0,45% годовых (при размещении средств на срок от 3 до 5 лет как в офисе банка, так и в ВТБ-Онлайн). Минимальный первоначальный взнос по обоим предложениям – 20 тыс. у.е.«В этом году ВТБ перезапустил пакет «Привилегия». Мы постоянно улучшаем условия по продуктам для своих состоятельных клиентов, и повышение ставок по валютным вкладам – еще один шаг в этом направлении. Данная категория клиентов склонна к диверсификации своего инвестиционного портфеля и стремится размещать сбережения на более длительный срок. Поэтому максимальная доходность установлена на сроках 3-5 лет. Вслед за ставками для affluent-сегмента повышение коснулось и массовой розницы», - комментирует старший вице-президент, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами ВТБ Павел Кудрявцев.