Дельфин-оракул Ванда, обитающая в Большом Сочинском Дельфинарии парка Ривьера, предсказала победу сборной России по футболу в матче 1/8 чемпионата мира – 2018 против команды Испании, который должен состояться в Москве 1 июля.

Дельфин-оракул Ванда, обитающая в Большом сочинском дельфинарии парка "Ривьера", предсказала победу сборной России по футболу в матче 1/8 чемпионата мира – 2018 против команды Испании, который должен состояться в Москве 1 июля.Ванда попала в дельфинарий около четырех лет назад и с тех пор уже делала прогнозы на крупных соревнованиях, напоминает РИА Новости.Как рассказали сотрудники дельфинария, Ванда угадывала порядка 90 процентов результатов хоккейных матчей во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Во время проведения Кубка конфедераций Ванда также делала предсказания. В этот раз, выбирая из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц – России и Испании, Ванда выбрала и принесла тренеру мяч с названием сборной РФ.Чемпионат мира по футболу – 2018 впервые проходит в России в период с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах страны, это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Калининград, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Самара, Ростов-на-Дону и Саранск.