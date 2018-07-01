Новый закон о сексуальных преступлениях вступил в силу в Швеции 1 июля. Эти преступления сформулированы как изнасилование по неосторожности или половое принуждение по неосторожности.

Новый закон о сексуальных преступлениях, утверждающий незаконность недобровольного секса, вступил в Швеции в силу с 1 июля.Согласно новым правилам, изнасилование "по неосторожности" или "половое принуждение по неосторожности" теперь караются сроком не в 4 года, а 5 лет.Введение поправок власти Швеции объяснили ростом числа сексуальных преступлений против молодых женщин, которые нечасто обращаются в полицию.Идея о добровольности полового контакта появилась после кампании #metoo. Отношение адвокатов двойственно. С одной стороны, проблема требует внимания, с другой закон может рассматриваться как проявление политического популизма, передает РИА Новости.