Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса в очередной раз оскандалилась. После того, как в комментариях она не очень лестно высказалась о детях спортсмена от Юлии Барановской, женщина подверглась буквально остракизму. В итоге, Алиса приняла решение уйти из популярной социальной сети.

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса в очередной раз оскандалилась. После того, как в комментариях она не очень лестно высказалась о детях спортсмена от Юлии Барановской, женщина подверглась буквально остракизму. В итоге, Алиса приняла решение уйти из популярной социальной сети.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алиса опубликовала фотографию мужа и их маленькой дочки. Многие подписчики в комментариях поинтересовались, встречается ли Андрей Аршавин с детьми от отношений с Юлией Барановской. "а на первых деток ему все ровно?" – спросил один пользователь Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Алиса не замедлила с ответом. "да!!!!!!!!!!!! 🌹 все равно, совсем, не любит, не любил и не нужны. Может так отстанете 🌹", – высказалась Аршавина.Такой жесткий ответ вызвал бурную реакцию. Подписчики накинулись на Алису чуть ли не с проклятиями. В итоге, Аршавина приняла решение больше никогда не публиковать фото. "Всем подписчикам и не подписчикам хотим сказать спасибо за пребывание здесь. За очень приятные комментарии, за новые знакомства и, порой, необъективно оскорбительные, но наверное, на это тоже есть причины у людей. Но я и моя семья устали читать гадости, переходящие все грани дозволенного. Устала слышать, что мои дети выродки, я страшная, Андрей ужасный. На этом мы прощаемся со всеми вами. И этой прекрасной социальной сетью. Больше фото я выставлять не буду", – сделала заявление жена футболиста.Алиса сообщила, что теперь их счастливая семья будет жить незаметно для общественности, чтобы впредь не подвергаться травле. "Уходим жить своей семьей. Ведь счастье любит тишину. Любите друг друга, и будьте верны прежде всего самим себе. С наилучшими пожеланиями, семья Аршавиных", – заверила свой пост Алиса.