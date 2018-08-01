Английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед оштрафовал французского нападающего Антони Марсьяля на 180 тысяч фунтов стерлингов. Причиной стал пропуск форвардом восьми дней предсезонной подготовки.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" оштрафовал французского нападающего Антони Марсьяля на 180 тысяч фунтов стерлингов. Причиной стал пропуск форвардом восьми дней предсезонной подготовки.Как сообщает британское издание The Sun, после рождения первенца Марсьяль без разрешения руководства покинул расположение клуба на сборах в США и отправился домой к своей девушке. Отмечается, что главный тренер "МЮ" Жозе Моруинью ожидал возвращение футболиста, однако, судя по всему, этого не произойдет.Ранее сообщалось, что Марсьяль покинет "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.