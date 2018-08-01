Шохин вновь среди лучших. Глава администрации Владимира вошел в первую группу Национального рейтинга мэров России. Оценки работе главных городских чиновников ставили эксперты федерального Центра информационных коммуникаций. При формировании списка лучших мэров учитывали уровень доверия горожан и обратную связь с населением.

Шохин вновь среди лучших. Глава администрации Владимира вошел в первую группу Национального рейтинга мэров России. "Оценки" работе главных городских чиновников ставили эксперты федерального Центра информационных коммуникаций. При формировании списка лучших мэров учитывали уровень доверия горожан и обратную связь с населением. В итоге, Андрей Шохин вошел в топ-25 наиболее эффективных руководителей городов наряду с мэрами Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Тюмени. Среди руководителей соседних региональных столиц - это самый высокий результат. Глава Ярославля расположился на 59 месте рейтинга, Нижнего Новгорода - на 62 месте, Рязани - 64, Иваново - 67.