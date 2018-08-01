Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение частично удовлетворить апелляцию инспектора по этике и дисциплине и увеличить срок отстранения французского футболиста Самира Насри за нарушение антидопинговых правил с шести до 18 месяцев.

Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение частично удовлетворить апелляцию инспектора по этике и дисциплине и увеличить срок отстранения французского футболиста Самира Насри за нарушение антидопинговых правил с шести до 18 месяцев.Ранее Насри "задним числом" попросил УЕФА предоставить ему терапевтическое исключение на запрещенный метод терапии. Как отмечает ТАСС, футболист проходил курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе, где ему делали инъекции препаратов в размере 100 миллилитров в течение шести часов, в то время как кодекс WADA запрещает инъекции свыше 50 миллилитров в данный период.Насри известен по выступлениям за сборную Франции, "Марсель", "Арсенал" и "Манчестер Сити". Последним клубом в его карьере был турецкий "Антальяспор". Насри хотел играть за "Зенит", но затем вел переговоры с испанским "Лас-Пальмасом". На данный момент игрок не связан контрактами обязательствами ни с одним из клубов.