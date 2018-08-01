Пункты приёма-передачи благотворительной помощи будут работать до конца августа

Пункты приёма-передачи благотворительной помощи будут работать до конца августаВ Костроме стартовала акция по сбору школьных принадлежностей нуждающимся семьям, сообщает администрация города.Можно приносить школьную и спортивную форму, верхнюю одежду, канцелярские принадлежности, спортивный и игровой инвентарь, книги и учебную литературу, а также предметы гигиены, постельное белье, настольные игры и др.«Вещи, которые не востребованы в период проведения акции, остаются в учреждениях. Составляется опись вещей по категориям, и в течение учебного года, по необходимости, эти вещи предаются нуждающимся семьям», - отметила консультант отдела реализации общеобразовательных программ Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы Арина Бойцова.Пункты приёма-передачи благотворительной помощи открыты во всех микрорайонах города, на базе 18-ти общеобразовательных учреждений (в школах № 5, 7, 8, 10, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 37, а также в лицеях № 20 и 32, гимназии № 25) и продолжат работать до конца августа. Режим работы пунктов приёма-передачи благотворительной помощи можно посмотреть .Отметим, что в прошлом году в акции поучаствовали более 1400 костромичей, а помощь получили более 600 семей.