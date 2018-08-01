Прославленная балерина Анастасия Волочкова поздравила отца с днем рождения. Также звезда намекнула, почему редко публикует снимки родственника в своем микроблоге.

Прославленная балерина Анастасия Волочкова поздравила отца сднем рождения. Также звезда намекнула, почему редко публикует снимки родственникав своем микроблоге.Instagram Волочковой всегда полон свежими снимками. Звезда судовольствием делится с подписчиками фотографиями себя любимой в разныхплатьях, позах и местах. Кадрами с красавицей-дочерью, интеллигентного вида мамойи бесконечным множеством друзей и знакомых. Однако крайне редко говорит об отцеи практически не публикует его изображения, пишет сайт газетыНо сегодня в день рождения родителя танцовщица нарушиламолчание и перестала его скрывать. "Мои дорогие... Сегодня моему папе исполняется 71 год... Из них он 11лет не говорит ни слова.. 😔 После инсульта.. Хотя,ему сто процентов есть, что сказать... Да и правая сторона парализована. А ведьон держал в руке ракетку, которой приносил Славу России... И на баяне играл...Папа спортсмен. Чемпион СССР по настольному теннису. И профессиональный тренерсборной России. Еду в Питер к нему в этот день. Еле успела на поезд.🙈Бежала по вагонам. Но я знала, что мне надо успеть! И успела. 💃🏼Берегите своих близких и себя. (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда в социальной Сети.Также балерина похвасталась, что заказала любимому отцу двухъярусныйторт. Она очень старалась угодить страдающему от недуга родственнику, поэтомупотратила много времени на поиски лучших мастеров.Кондитерское чудо украшают съедобные теннисные шарики иракетка. "Я знаю, что мой папа, у которого нет речи уже 11 лет, будет плакатьот столь трогательной тематики, близкой его сердцу. Еще балеринка сбоку была быне лишней.🐒 Но ракетка, мячики и кубок-шедевр!🙏🏻" – отметила танцовщица.Добавим, что эти публикации звезды собрали множество позитивныхкомментариев. Поклонники искренне поздравляли родителя балерины с днем рожденияи от всего сердца желали здоровья и долгих лет жизни.