Лидер чемпионата Испании по футболу клуб Барселона сообщил о трансфере 19-летнего защитника французской Тулузы Жана-Клера Тодибо. Инсайдеры сообщают, что молодой и очень перспективный футболист линии обороны обошелся каталонской команде в считанные 2 млн евро.

Лидер чемпионата Испании по футболу клуб "Барселона" сообщил о трансфере 19-летнего защитника французской "Тулузы" Жана-Клера Тодибо. Инсайдеры сообщают, что молодой и очень перспективный футболист линии обороны обошелся каталонской команде в считанные 2 млн евро.Контракт темнокожего оборонца рассчитан на 4,5 года, до лета 2023 года. Детали сделки не сообщаются, в частности, "сине-гранатовые" не назвали зарплату француза. Известно только, что Тодибо будет играть в составе "Барсы" под престижным номером №6.