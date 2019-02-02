В Петушинском районе проверено более 20 транспортных средств, выявлено 4 нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны водителей.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах передвижения автобусов на территории Петушинского района продолжаются профилактические мероприятия.24 и 30 января текущего года были проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.В ходе мероприятий проверено более двадцати транспортных средств. Выявлено четыре нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны водителей, три из которых связаны с нарушением правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки (ст. 12.20 КоАП РФ), одно – с управлением транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ).В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, со всеми водителями проведены профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.Дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и маршрутных транспортных средств в период проведения профилактических мероприятий не допущено.