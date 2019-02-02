Агутин никак не соберется заказать себе очки. Певцу уже стало тяжело читать, он признался, что все перед глазами расплывается.

Агутин никак не соберется заказать себе очки. Певцу уже стало тяжело читать, он признался, что все перед глазами расплывается.Российский исполнитель Леонид Агутин сделал шокирующее заявление, признавшись, что постепенно теряет зрение. Об этом он рассказал изданию "Собеседник"."Мне стало трудно читать. Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!" Все перед глазами расплывается", – сказал Агутин.Артист добавил, что в свое время прочитал "целый шкаф" и теперь скучает по любимому хобби. Агутин тяготеет к русской литературе: читает Дину Рубину, Улицкую, Александра Иванова."Книги Довлатова у меня были разложены по всей квартире. Для каждого случая – свой томик", – говорит певец.Любовь к литературе у Агутина появилась в детстве. В то время он еще не мечтал о сцене, а мама надеялась, что Леонид станет известным журналистом.Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Людмила Агутина выпустила биографию своего знаменитого сына-музыканта. Рассказывается в ней, в частности, и о личной жизни Леонида. И подробности есть удивительные!