Телеведущая
и певица считает, что Анастасия Костенко, супруга ее бывшего мужа Дмитрия
Тарасова, во всем ей подражает. Ольгу Бузову возмутил тот факт, что футболист с
новой пассией завели щенка породы лабрадор, которого в свое время очень хотела сама звезда Дома-2.
Телеведущая
и певица считает, что Анастасия Костенко, супруга ее бывшего мужа Дмитрия
Тарасова, во всем ей подражает. Ольгу Бузову возмутил тот факт, что футболист с
новой пассией завели щенка породы лабрадор, которого в свое время очень хотела сама звезда "Дома-2".
У Анастасии и Дмитрия
Тарасова появился
очаровательный домашний питомец. Модель опубликовала в соцсетях трогательное
фото. "Добро пожаловать в семью, Тара", – подписала Костенко снимок.
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Сети в комментариях порадовались за пару. Но нашлись и те, кому пришлось не по
душе поведение новой жены Тарасова. В числе критиков оказалась и Ольга Бузова. "Мы собирались эту собаку в наш дом купить. Это дно,
товарищи", – прокомментировала фото певица, тем самым публично унизив Костенко.
Ольгу расстроил тот факт,
что модель во многом ей подражает, передает
Поклонники Бузовой встали
на сторону звезды. Но были и те, кто считает, что звезде пора забыть о бывшем
муже, с которым она развелась больше года назад, и прекратить так пристально
следить и так остро реагировать на события в его жизни.
Отметим, что развод с
футболистом стал для Ольги тяжелым испытанием. На протяжении длительного
периода времени она вообще не хотела заводить романтические отношения, потому
что разочаровалась в мужчинах. По мнению Бузовой, претенденту на ее сердце
предстоит проделать огромную работу. Телеведущая подчеркивала, что ей сложно
доверять противоположному полу.
Напомним, 29 января Дмитрий
Тарасов и Анастасия Костенко устроили грандиозное торжество по случаю бракосочетания. Сначала
молодожены направились в один из столичных храмов, где узаконили свои отношения
перед Богом, а затем отправились в один из фешенебельных московских
отелей, где их уже ждали друзья.