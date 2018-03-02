Телеведущая и певица считает, что Анастасия Костенко, супруга ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, во всем ей подражает. Ольгу Бузову возмутил тот факт, что футболист с новой пассией завели щенка породы лабрадор, которого в свое время очень хотела сама звезда Дома-2.

Телеведущаяи певица считает, что Анастасия Костенко, супруга ее бывшего мужа ДмитрияТарасова, во всем ей подражает. Ольгу Бузову возмутил тот факт, что футболист сновой пассией завели щенка породы лабрадор, которого в свое время очень хотела сама звезда "Дома-2".У Анастасии и ДмитрияТарасова появилсяочаровательный домашний питомец. Модель опубликовала в соцсетях трогательноефото. "Добро пожаловать в семью, Тара", – подписала Костенко снимок.Большинство пользователейСети в комментариях порадовались за пару. Но нашлись и те, кому пришлось не подуше поведение новой жены Тарасова. В числе критиков оказалась и Ольга Бузова. "Мы собирались эту собаку в наш дом купить. Это дно,товарищи", – прокомментировала фото певица, тем самым публично унизив Костенко.Ольгу расстроил тот факт,что модель во многом ей подражает, передаетПоклонники Бузовой всталина сторону звезды. Но были и те, кто считает, что звезде пора забыть о бывшеммуже, с которым она развелась больше года назад, и прекратить так пристальноследить и так остро реагировать на события в его жизни.Отметим, что развод сфутболистом стал для Ольги тяжелым испытанием. На протяжении длительногопериода времени она вообще не хотела заводить романтические отношения, потомучто разочаровалась в мужчинах. По мнению Бузовой, претенденту на ее сердцепредстоит проделать огромную работу. Телеведущая подчеркивала, что ей сложнодоверять противоположному полу.Напомним, 29 января ДмитрийТарасов и Анастасия Костенко устроили грандиозное торжество по случаю бракосочетания. Сначаламолодожены направились в один из столичных храмов, где узаконили свои отношенияперед Богом, а затем отправились в один из фешенебельных московскихотелей, где их уже ждали друзья.