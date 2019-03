Одна из живых легенд смешанных единоборств хорватский боец Мирко Крокоп Филипович больше никогда не выйдет в октагон. 44-летний спортсмен решил завершить карьеру после победы над Роем Нельсоном на турнире Bellator 216. Дело в том, что успех стоил Мирко инсульта.

Одна из живых легенд смешанных единоборств хорватский боец Мирко "Крокоп" Филипович больше никогда не выйдет в октагон. 44-летний спортсмен решил завершить карьеру после победы над Роем Нельсоном на турнире Bellator 216. Дело в том, что успех стоил Мирко инсульта.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Крокоп выиграл десять последних по времени боев, а Нельсона победил единогласным решением судей. Однако этот успех серьезно подорвал его здоровье: "Я не могу больше принимать удары в голову. Сейчас все нормально, но могу сказать, что мне очень повезло".The legendary Mirko Cro Cop announced his retirement on Croatian TV today. Spoke to him earlier and he confirmed he suffered a stroke after his last fight and he can no longer take punches to the head. He is doing OK, though. “I was very lucky,” he said. More shortly.— Ariel Helwani (@arielhelwani) 1 марта 2019 г.Крокоп-Филипович провел в смешанных единоборствах более 50 боев и выиграл 38. Он был одним из самых зрелищных бойцов последних лет, смело шел на жесткий обмен ударами и это стоило ему двух ничьих, 11 поражений и, как выяснилось, здоровья.