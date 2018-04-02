Актриса Анна Хилькевич заявила, что ждет ребенка. Она приняла участие в откровенной фотосессии.

Актриса Анна Хилькевич заявила, что ждет ребенка. Она приняла участие в откровенной фотосессии.Артистка подтвердила слухи о беременности. Похоже, она была рада наконец рассказать правду: теперь ей не придется скрывать изменившуюся фигуру за безразмерными платьями."Эта беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления – то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения", – заявила она. Хилькевич добавила, что не видит смысла скрывать то, что к лицу любой женщине.Актриса приняла участие в откровенной фотосессии для журнала "ОК!". Она показала журналистам сильно округлившийся живот."Дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами", – написала актриса на личной странице в социальной сети Instagram.Напомним, что Анна и ее муж Артур уже воспитывают дочь Арианну. Она родилась в декабре 2015-го, спустя полгода после того, как артистка официально оформила отношения с возлюбленным.Слухи о беременности Хилькевич начали ходить еще в начале 2018 года. Например, очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла по Сети после появления артистки на премьере фильма "Купи меня". Как писали Dni.Ru, внешний вид артистки по-настоящему взволновал поклонников.