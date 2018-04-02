Телеканал НТВ обвинил во лжи жителя Сочи Максима Коломейцева, рассказавшего, что он сдал билет перед крушением Ан-148 в Подмосковье. В ответ на это бизнесмен заподозрил телевизионщиков в провокации, но билет на рейс не предоставил.

Телеканал НТВ обвинил во лжижителя Сочи Максима Коломейцева, рассказавшего, что он сдал билет передкрушением Ан-148 в Подмосковье. В ответ на это бизнесмен заподозрил телевизионщиков в провокации, но билет нарейс не предоставил.Сочинский риелтор вфеврале рассказал, что сдал билет на рейс Москва – Орск за несколько дней доавиакатастрофы. НТВ считает, что мужчина таким образом решил сделать себе пиар накостях.В эфире программы "Перваяпередача" на НТВ 1 апреля вышел новый сюжет о Коломейцеве, снятый в Сочи. В немпоказали официальный ответ "Саратовских авиалиний" от 29 марта, в которомговорится, что Максим Владимирович Коломейцев не бронировал билет на рейсАн-148."Получается, ты наврал", – заявила корреспондент НТВ мужчине,показав ответ "Саратовских авиалиний". В свою очередь риелтор назвал документперевозчика "липой". На просьбу доказать, что он действительно бронировалбилет, мужчина предоставил квитанцию из Тинькофф-Банка.Журналисты посчитали документ подозрительным, потому что в нем неуказаны рейс и дата. В названии компании есть слово "Шереметьево", хотя самолетвылетел из Домодедово. Тогда предприниматель заявил, что не собирается никомуничего доказывать.Коломейцев обвинил НТВ впровокации, однако по совету юриста отказался идти в суд, чтобы избежатьподозрений в "очередном хайпе". Он записал видеообращение, разместив на YouTube.Напомним, 11 февраляКоломейцев впервые сообщил, что якобы по счастливой случайности не полетел втот же день злополучным рейсом "Саратовских авиалиний" из Москвы в Орск(Ан-148). Бизнесмен пояснил, что хотел забрать в своем родном Орске новуюмашину, но в последний момент автосалон столкнулся с некими проблемами присборке. По словам мужчины, он сдал билет, поскольку выдачу нового авто отложили на неделю. Кроме того, Максим рассказал, что 11 февраля – его день рождения.Самолет Ан-148"Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районеПодмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.