Олег Газманов стал участником концерта Удачные песни, который в Крокусе устраивало Радио Дача. А после выступления артист пообщался с корреспондентом Dni.Ru.

Олег Газманов стал участником концерта "Удачные песни", который в "Крокусе" устраивало "Радио Дача". А после выступления артист пообщался с корреспондентом Dni.Ru.Олег Газманов долгое время жил в однокомнатной квартире. "Музыку я писал ночами на кухне, а чтобы звук не мешал родным, – делал все в наушниках, – рассказал певец. – Но так увлекался, что ногой отбивал такт. Соседи снизу долго терпели, но потом стали стучать палкой по потолку. Тогда-то я и задумался о загородном доме, дабы никому не мешать".Дачей главный есаул страны обзавелся после того, как у него родилась дочь Марианна. Дом на берегу озера Бездонное певец строил по собственному проекту. Только дерево и стекло, никакого бетона – решил певец. Вокруг ведь прекрасный лес – Серебряный бор, поэтому хотелось с ним слиться. "Когда я сюда заселился, здесь не было ни воды, ни туалета, – вспоминаел артист. – Воду приходилось завозить в огромных бидонах из-под молока, которыми по доброте душевной меня проспонсировал друг. Отопления тоже не было, и всю зиму я топил печку собственноручно нарубленными дровами".Потом Газманов утеплил, обшил летний домик и создал максимум уюта и удобств – туалет пристроил к дому, а веранду преобразовал в звукозаписывающую студию. Интересно, что когда строители начали устанавливать фундамент, в недрах земли они обнаружили старинную кладку – на этом месте уже стоял дом.При входу в резиденцию сегодня журчит небольшой фонтан, а вокруг дома разбит парк. Здесь Газманов иногда устраивает оголтелую стрельбу. "Когда надо принять какое-то решение, то вешаю на дерево в метрах сорока от себя пробку от шампанского и пытаюсь в нее попасть, – улыбается артист. – Если три из пяти раз не промахиваюсь, значит понимаю, что судьба благоволит и надо решиться". К счастью, эта пальба никому не мешает.